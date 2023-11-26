أسيرة فلسطينية محررة: المعاملة قاسية في سجون الاحتلال.. والغرف كانت ضيقة وممتلئة

صرحت أسيل منير إبراهيم، الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن تفاصيل القبض عليها واعتقالها من قبل الجيش الصهيوني، موضحة أنها أثناء زيارتها لأخيها الأسير بالسجن مع عائلتها تم اتهامها بأنها إرهابية، بالإضافة إلى اتهامها بحيازة سلاح أبيض.

وأوضحت "إبراهيم"، خلال مداخلتها ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على شاشة “ETC”، مع الإعلامية انجي أنور، أن الجيش الصهيوني اتهمها بطعن مجند داخل السجن، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب والإهانات والشتائم وتم القبض على من كان معها من أسرتها، منوهة بأنها قضت سنة و3 أشهر بالسجن.

ولفتت إلى أن ما تم هو صفقة عظيمة ولكن فرحتهم مكسورة ولم تكن مٌكتملة بسبب شهداء غزة، معقبة: "الوضع كان قاسيا جدا داخل الأسر، المعاملة قاسية وقد حولوا غرفة الأسر إلى غرفة عزل من خلال مصادرة جميع الممتلكات، و كانوا يتعاملون مع النساء بشتائم و عنف و منعهم من الخروج من الغرف إلا لبعض الدقائق".

100 أسيرة

وأشارت إلى أن عددهم كان يصل إلى ما يقرب 100 أسيرة في السجن، موضحة أن العدد كان أقل قبل الحرب ولكنه ازداد بعدها لدرجة أن الغرف كانت مليئة ولم يكن بها أي اتساع، معلقة "كان فيه بنات بتنام على الأرض".