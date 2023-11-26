" متقولش راجل " كتاب جديد للكاتبة رضوى العوضى مع دار الهالة للنشر

تعاقدت الكاتبة رضوى العوضى مع مؤسسة دار الهاله للنشر والتوزيع ورئيس مجلس إدارتها الدكتورة هالة البشبيشي على إصدار جديد للكاتبة رضوى العوضى يحمل عنوان " متقولش راجل " ليشارك في السباق الأدبي والثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام ٢٠٢٤ حيث صرحت الكاتبة رضوى العوضي بسعادتها البالغه بهذا التعاون الأدبي مع دار الهالة لما حققته دار الهالة من ابداعات أدبية ثرية مصرية وعربية في مشوارها الثقافي .



جاء هذا العمل الإبداعي الجديد للكاتبة الروائية رضوى العوضى بعد ان تحمست دار الهالة للعمل القصصي الشعري الساخر لها حيث أن الكتاب يتضمن حواديت قصيرة شعرية ساخرة تعد اسقاطا كبيرا على عيوب الرجل التي لا تليق بعنوان الرجولة مطلقا واستحاله التعايش مع هذه العيوب من خلال حواديت اجتماعية واقعية من ملفات قضايا الأسرة ولكن بصيغه شعرية ساخرة تتألق فيها حروف العامية والسجع للكاتبه رضوى العوضى .



والجديد بالذكر ان الكاتبة رضوى العوضى ان هذا العمل هو سادس عمل أدبي للكاتبة بعد رواية صاحبة السيادة و "عين زين" الذى صدر عن إدارة النشر الثقافى بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، بعد رواية "جينا" والمجموعة القصصية "جنس تالت" ورواية "دخان يس.