إسعاد يونس ناعية طارق عبد العزيز: من سكان الجنة بإذن الرحمن

أعربت الفنانة إسعاد يونس عن حزنها الشديد لوفاة الفنان طارق عبدالعزيز عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

وشاركت "إسعاد" صورة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "سبحان العلي العظيم، طول الليل بشوفلك شغل وعايزه أكلمك النهارده، في أمان الله يا طارق، من سكان الجنة بإذن الرحمن".



يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل "أعمل ايه" بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، هدى الادريسي، صبري عبد المنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.

