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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان حزينا .. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة طارق عبد العزيز

صدى البلد

كشفت الفنانة صابرين تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبد العزيز.

وكتبت صابرين عبر حسابها على فيسبوك:" طارق أنت كنت لسه مكلمني أول امبارح، وكنت بتقولي إنك مضايق وبتشتغل من غير نفس ومش مبسوط، وشفت فيلم وأنا طفلة وكنت عاوزتكلمني علشان بتحس أني طيبة طول عمري، وابتسامتي بتحسسك بالزمن الحلو".


 

وأضافت: "هو أنت ليه كلمتني كنت بتودع صحابك لا حول ولا قوة إلا بالله.. عزائي الوحيد إنك في آخر المكالمة كنت بتضحك وقولت لي إنكدلوقتي مبسوط بس أنا حزينة وقلبي وجعني قوي يا طارق دموعي مش مخلياني عارفة أكتب إيه".


 

وتابعت صابرين: "روح يا طارق عند اللي إن شاء الله هتسعد بجواره ويسكنك الفردوس الأعلى يا أطيب خلق الله ياه علي الوجع ربنايصبرنا جميعا".

 

حضر عدد من الفنانين لمستشفى زايد التخصصي لإلقاء نظرة الوداع على الفنان طارق عبد العزيز والذي وافته المنية صباح اليوم.

 

وحضر كل من  الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.

 

ونعى الفنان خالد الصاوي ، زميله الراحل الفنان طارق عبد العزيز الذى وافته المنية صباح اليوم .


وكتب خالد الصاوي عبر صفحته على فيس بوك :" صديق العمر و اخويا ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويلهم أحبابك الصبر و انا الله و انا اليه راجعون".


توفى الفنان طارق عبد العزيز منذ قليل ، حيث يصادف اليوم ٢٦ نوفمبر وهو نفس موعد وفاة الفنان الراحل عامر منيب .

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