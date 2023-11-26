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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العطيفي للمصريين: علينا رد الجميل للرئيس السيسي والتوجه للصناديق وانتخابه لولاية جديدة

الدكتور أحمد العطيفي
الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن

أكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن حزب حماة الوطن يسخر كافة إمكانياته لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن الحزب يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة بكافة القرى والنجوع، والمؤتمرات الحاشد لدعم الرئيس خير دليل بدعمكم وحضوركم.

وأكد العطيفي أن زيارة اليوم لمحافظة المنيا عروس الصعيد تأتي في إطار اهتمام الحزب أيضاً بصعيد مصر طبقاً لنهج القيادة السياسية التي اهتمت بتطوير الصعيد وبنيته التحتيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحاً، وبحضور الأستاذ هاني العتال، أمين إعلام حزب حماة الوطن، والمهندس أحمد مصطفى، مساعد أمين التنظيم، وأعضاء هيئة مكتب الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظتي المنيا وأسيوط.

 

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وأوضح العطيفي أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الوطن والمواطن منذ اليوم الأول لتوليه قيادة البلاد وعلينا جميعاً التكاتف لرد الجميل، داعياً المواطنين للتوجه للصناديق لانتخاب السيد الرئيس.

وأضاف أمين تنظيم حزب حماة الوطن أن الرئيس السيسي وضع رؤية استراتيجية مكنت الوطن من تحقيق إنجازات متتالية في عدد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وسط عالم يموج بكثير من الأزمات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية من الحكم استطاع أن يقود مصر داخلياً وخارجياً حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم.

وتابع قائلاً: فمنذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم عام 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لكل بقاع الوطن، وتميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تعد شريان حياة جديد، وخطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، إضافة إلى إنشاء المدن الجديدة والتي يشهد الصعيد العديد منها مما ساهم في توفير فرص عمل وتنمية حقيقية لولا توجيهات القيادة السياسية ما كانت.

 

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الرئيس السيسي حزب حماة الوطن المنيا أسيوط فرص عمل

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