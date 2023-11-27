الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، لقاء مفتوح بعنوان "مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر" حول تأثير أحداث يوم 7 أكتوبر وما تبعها من حرب إسرائيلية على غزة؛ على مستقبل القضية الفلسطينية داخليًا وإقليميًا ودوليًا وذلك في ذكري اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويتحدث في هذا اللقاء السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، وتحاوره الدكتورة أهداف سويف، الكاتبة ومؤسسة "احتفالية فلسطين للأدب - بالفِست".

ويقام اليوم في تمام الساعة 6:30 إلى 8:00 مساء، بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

وعلى جانب آخر انتخبت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة ماجد الفطيم القابضة، والذي تخرج في الجامعة عام 1997، كأحدث عضو في مجلس أوصياء الجامعة.

حصل إسماعيل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بامتياز من كلية لندن للأعمال وبكالوريوس علوم الكومبيوتر مع مرتبة الشرف العليا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يقول إسماعيل: "أشعر بالسعادة لدعوتي للانضمام إلى مجلس أوصياء الجامعة وإتاحة الفرصة لي للمساهمة في أن يكون للجامعة تأثير أكبر في جميع أنحاء العالم العربي".

شغل إسماعيل العديد من المناصب التنفيذية في مجموعة شركات ماجد الفطيم خلال فترة عمله التي امتدت 16 عامًا، حيث لعب دورًا أساسيًا في نمو الشركة وتطورها، فبعد انضمامه عام 2007 كنائب الرئيس لشئون استراتيجية المجموعة، ترقى إسماعيل في المناصب ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للمشاريع من عام 2009 إلى عام 2018، حيث تولى الإشراف على إدارة سبع أعمال بما فيها الترفيه والتسلية ودور السينما والمرافق والتمويل الاستهلاكي.

وشغل إسماعيل من عام 2018 إلى عام 2023 منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، حيث أدار مجموعة واسعة من مراكز التسوق والفنادق والمدن المتكاملة التابعة للشركة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومصر وعمان والبحرين ولبنان.