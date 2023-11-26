الرئاسة الفلسطينية توجه نداء عاجلا للأمة العربية

شن نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك ثماني فلسطينيين استشهدوا بأيدي مستوطنين في الضفة الغربية.



وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلي مستمر وامريكا تقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

لا تقبل بتهجير احد.

وتابع نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الوقت الحالي يجب التحرك بسرعة من قبل الأمة العربية اتجاه الإدارة الأمريكية لإنهاء كل هذا العنف.