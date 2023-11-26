أحمد المسلماني: مدارس الأونروا تضم عددا كبيرا من دورات المياه ومخازن البطاطين

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن مدارس الأونروا، قائلا: إننا شاهدنا مشاهدا مروعة للعدوان الإسرائيلي على غزة والقصف على مدارس الأونروا.



وأضاف “أحمد المسلماني” خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولي” المذاع على قناة “الحياة”، أن الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، متابعا: الأونروا هي وكالة دولية تتبع الأمم المتحدة.





واسترسل: هدف الأونروا هو غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ففي إطار هذه المهام أنشئت مدارس الأونروا، وهي مدارس الأمم المتحدة في قطاع غزة.



ولفت إلى أن مدارس الأونروا تضم عدد كبير من دورات مياه ومخازن بطاطين لأن هذه المدارس تكون ملاجئ عندما تحدث معارك وحروب تشنها إسرائيل.