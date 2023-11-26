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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور الآلاف.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا ببني سويف لدعم السيسي

صدى البلد

نظم حزب مستقبل وطن أمانة مركز بنى سويف اليوم، الأحد، مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بقرية اهوه لإعلان دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فى انتخابات الرئاسة، لفترة رئاسية جديدة، وذلك بملعب كرة القدم بمركز شباب القرية.

جاء ذلك بحضور كل من: النائب رمضان ابو حسان  عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب محمد رجب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بنى سويف ، والكابتن توني عثمان، الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة،النائب اللواء سامي توفيق، عضو مجلس النواب عن مركز اهناسيا، والدكتورة هبة عبدالعظيم أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن والدكتور باسل غريب، أمين العضوية، ومصطفى شعبان، أمين الصناعة، والمهندس طارق مخيمر، أمين حزب مستقبل وطن بمركز بني سويف، والدكتور عبدالرحمن برعى والمهندس عاطف عبدالجواد نواب الشعب السابقين  وأحمد عبدالجواد بحزب مستقبل وطن ، وجمع كبير من أهالى قرية إهوه والقرى المجاورة لها، وأعضاء هيئة مكتب المركز والمحافظة  وقدم للمؤتمر الإعلامي هاني فتحي  أمين الإعلام المركز  بحزب مستقبل وطن .

وبدأ المؤتمر ، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني.

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وفي بداية كلمته، رحب النائب رمضان ابو حسان عضو الهيئة البرلمانية للحزب الأمين المساعد لأمانة الثقافة والفنون والرياضة بالأمانة المركزية للحزب، بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، استشهد النائب محمد رجب عن دائرة مركز ومدينة بني سويف، بنعمة الأمن والأمان التي ننعم بها، في ظل حروب وعدم استقرار يعاني منه العالم.

وقال الكابتن توني عثمان، الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة إن أول إختبار للرئيس السيسي، وهو توفير الأمن والأمان، موضحًا أن ما فعله السيسي في 30 يونيو 2013 كان بمثابة أنه راهن على حياته، مشيرا إلى أن المشاركة فى الإنتخابات بمثابة رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعي الشعب المصري.

وتحدث الدكتور عبد الرحمن برعي، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة بني سويف، عن أبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من مشروعات عملاقة في 10 سنوات نُفذت على أرض بني سويف، مشيرًا إلى إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، لأنه نموذج للاخلاص والتفاني في العمل

 

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