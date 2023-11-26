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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. انطلاق أولى فعاليات "حملة الـ 16 يوم"

صدى البلد

انطلقت أولى فعاليات حملة" الـ 16 يوم "لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنفذها وحدة شؤون المرأة بالديوان العام لمحافظة بني سويف، وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية ، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

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تناول جلسة "اليوم" التوعوية ، التي عقدت بمدينة الفشن، عدد من الموضوعات منها "أنواع العنف والاليات القانونية  للتصدي للعنف، ودور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوق المرأة من المنظور الديني وحقها في المشاركة الانتخابية وأشكال وصور العنف منها الزواج المبكر وزيادة الإنجاب" وذلك بمشاركة العديد من الجهات الشباب والرياضة ووحدة لم الشمل والوعظ الأزهر الشريف ووحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم مديرية أمن بني سويف ووحدة مناهضة العنف والمرأة الآمنة بجامعة بني سويف وجامعة النهضة ومصانع توشيبا العربي وروندي ووادي النيل والإدارة الصحية بمركز الفشن.

حضر فاعليات اليوم كل من:  الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة _المشرف على تنظيم الفعالية،  الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن وممثلو الجهات الشريكة في الحملة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجامعة بني سويف بني سويف بني سويف الأهلية جامعة بنى سويف جامعة بني سويف الأهلية رئيس جامعة بني سويف الأهلية رئيس جامعه بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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