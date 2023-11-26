بنى سويف .. انطلاق أولى فعاليات "حملة الـ 16 يوم"

انطلقت أولى فعاليات حملة" الـ 16 يوم "لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنفذها وحدة شؤون المرأة بالديوان العام لمحافظة بني سويف، وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية ، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

تناول جلسة "اليوم" التوعوية ، التي عقدت بمدينة الفشن، عدد من الموضوعات منها "أنواع العنف والاليات القانونية للتصدي للعنف، ودور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوق المرأة من المنظور الديني وحقها في المشاركة الانتخابية وأشكال وصور العنف منها الزواج المبكر وزيادة الإنجاب" وذلك بمشاركة العديد من الجهات الشباب والرياضة ووحدة لم الشمل والوعظ الأزهر الشريف ووحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم مديرية أمن بني سويف ووحدة مناهضة العنف والمرأة الآمنة بجامعة بني سويف وجامعة النهضة ومصانع توشيبا العربي وروندي ووادي النيل والإدارة الصحية بمركز الفشن.

حضر فاعليات اليوم كل من: الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة _المشرف على تنظيم الفعالية، الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن وممثلو الجهات الشريكة في الحملة.