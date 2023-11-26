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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جون هارفارد.. رجل الدين ومؤسس الجامعة البريطانية الشهيرة.. ما قصته؟

صدى البلد

في يومنا هذا، نحتفل بذكرى ميلاد جون هارفارد، رجل الدين والشخصية التي أسس جامعة هارفارد البريطانية. ولد جون هارفارد في 26 نوفمبر عام 1607. كان شخصًا مناهضًا للتطرف الديني ومهتمًا بشكل كبير بالتعليم وحقوق الجميع. كما شغل منصب مساعد القس في الكنيسة الأولى في تشارلزتاون.

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لنلقِ نظرة على أبرز معلومات حياته:

- ولد جون هارفارد وترعرع في لندن. كان الرابع بين تسعة أطفال، ووالده كان جزارًا وصاحب حانة. تم تعميده في كنيسة القديس سافيور في كاتدرائية ساوثوارك، حيث كان والده عضوًا في الهيئة الإدارية للكنيسة.

- في عام 1625، توفي والد جون هارفارد بسبب الطاعون، وترك له إرثًا كبيرًا. استفاد من هذا الإرث لينضم إلى جامعة كامبريدج في ديسمبر 1627، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية إبمانويل.

- بعد ذلك، عمل كخادم في الكنيسة وحصل على درجة الماجستير في عام 1635.

- في عام 1636، تزوج آن سادلر في كنيسة القديس ميخائيل.

- في عام 1637، هاجر هارفارد إلى نيو إنجلاند واستقر في تشارلزتاون، حيث أصبح معلمًا في الكنيسة الأولى هناك.

- توفي جون هارفارد في 14 سبتمبر 1638 نتيجة مرض السل، ودُفن في تشارلزتاون.

- قبل وفاته، وضع هارفارد وصية بتخصيص نصف ثروته لإنشاء مدرسة. تحولت هذه المدرسة فيما بعد إلى جامعة هارفارد. كما ترك مكتبة ضخمة تضم 400 كتاب.

- في عام 1639، أصدرت محكمة ماساتشوستس العامة مرسومًا يحمل اسم "كلية هارفارد" تكريمًا للمتبرع الأول للمدرسة. وتم تنصيب تمثاله الذي يقف أمام الجامعة حاليًا في عام 1884.

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