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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبعوث الرئيس الفرنسي بالشرق الأوسط: وقف إطلاق النار في غزة مهم للبدء في عملية سياسية

قطاع غزة
قطاع غزة

قال مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط السفير برتران بيزانسنو، إن عدم إدانة الرئيس ماكرون للعمليات العسكرية الإسرائيلية هذا توصيف غير دقيق، لأنه قال بكل وضوح أن العمليات العسكرية يجب أن تضمن في المقام الأول عدم وقوع ضحايا من المدنيين.


وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حساسية حقيقية في فرنسا تجاه حقوق الإنسان عموما في إسرائيل وفلسطين، والأمر لا يتعلق فقط بوقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار هو بداية لعملية سياسية.

عدالة القضية الفلسطينية


وذكر أن فرنسا تحدثت دائما عن عدالة القضية الفلسطينية، وتؤيد قرارات مجلس الأمن، وتدعم مبادرة السلام العربية، وترى أن حل الدولتين هو الحل المتوازن، وفي الوقت نفسه تدعم إسرائيل، ولذلك يشعر الناس أن موقفنا يتغير، وهذا غير صحيح.

 

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