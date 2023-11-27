محلل فلسطيني: فقدت 50 من عائلتي و36 من أقارب زوجتي في حرب غزة.. فيديو

قال أكرم عطالله، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إنني فقدت الكثير من عائلتي وعائلة والدتي وعائلة زوجتي في حرب غزة، معقبا: "فقدت خمسين من عائلتي و36 من عائلة زوجتي".

وأضاف أكرم عطا لله، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الأسبوع الماضي والد زوجتي ووالدتها واخواتها الثلاثة وأبنائهم وزوجاتهم سحقوا".

وأشار أكرم عطا لله، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني،: "كل منهم له أحلام ومستقبل وطموحات"، موضحا: "العالم منح نتنياهو ضوءا أخضر للإبادة وما حدث عار على الإنسانية".

وأشار أكرم عطا لله، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني،: "الحرب فقدت زخمها وهذا يصب في مصلحة الفصائل الفلسطينية".

