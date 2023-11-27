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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو جديد يرصد حجم الدمار في غزة.. شاهد

فيديو جديد يرصد حجم
فيديو جديد يرصد حجم الدمار في غزة.. شاهد

أظهر مقطع فيديو جديد صوره مجموعة من الشباب الفلسطنيين  حجم الدمار الكبير في مجمومة من شوارع غزة. 

“بيوت محترقة ومهدمة في كل مكان” يعد هذا مختصر الوضع المأساوي الذي رصده مقطع الفيديو  المنتشر.

لشاهدة مقطع الفيديو  اضغط هنا 

غزة اليوم

أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، عن قلقه بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس وانتقد القوى الغربية لما اعتبره ضغطاً غير كافٍ على إسرائيل لوقف القتال.

وشدد الشيخ محمد، وفقا لفاينانشال تايمز، على ضرورة وقف إطلاق النار لفترة طويلة، محذرا من أن الفشل في تحقيق قد يؤدي إلى تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس، وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. 

 

وحث رئيس الوزراء القطري، الدول الغربية على التعامل مع الصراع على قدم المساواة مع الأزمات العالمية الأخرى، مؤكدا واجب الدعوة إلى وقف إطلاق النار نظرا للدمار الواسع النطاق والخسائر في الأرواح والتشريد في غزة.

 

ونبه الشيخ محمد أنه يمكن فعل المزيد لضمان وقف شامل لإطلاق النار. وانتقد التباين في الرد الدولي، معربا عن خيبة أمله في رد فعل الغرب على مقتل المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى إدانة مستمرة لمثل هذه الأعمال.

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