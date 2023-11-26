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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: الاحتلال الإسرائيلي لم يُحقق أي انتصار في قطاع غزة.. فيديو

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يُحقق أي انتصار في قطاع غزة، معقبًا: "لو الاحتلال انتصر في حرب على غزة؛ لقام بتحرير الرهائن الإسرائيلية، ولما استمرت الحرب أكثر من 50 يومًا".
 

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن البعض كان يتوقع أن يقوم الاحتلال بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر بتدمير كل قادة غزة، والقضاء على قادة حماس، وتحرير الرهائن، وهذا الأمر لم يتحقق على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الخبراء لم يتوقعوا على الإطلاق استمرار الحرب لمدة تقارب الشهرين.
 

وأضاف أن دولة الاحتلال تتفاوض الآن مع حركة المقاومة الفلسطينية عن طريق الوسيط المصري، بعد مدة تقارب الشهرين من الحرب، وهذا دليل على أن المقاومة قادرة على  تحرير الأراضي المحتلة. 


وأشار إلى عدد الشهداء في قطاع غزة الذين سقطوا في 50 يومًا أكثر من عدد القتلى في أوكرانيا الذي حدث في عامين، وفقًا لصحفية “نيويورك تايمز”، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي سقط في رذيلة اللا مهنية، ولن نثق في الإعلام الغربي مجددًا.

نشأت الديهي

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