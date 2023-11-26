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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي عن ارتفاع السكر والسجائر: أزمة محرجة في وقت الانتخابات.. فيديو

الديهي
الديهي

  قال الإعلامي نشأت الديهي،  إن أزمة السكر ناتجة من أزمة في الإدارة ، وتتحمل هذه الأزمة وزارة التموين، مشيرًا إلى أن هناك فشل ذريع في إدارة أزمة السكر، كما حدث سابقًا فشلاً سابقًا في أزمة الأرز.

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 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك تصريحات  متضاربة من قبل المسؤولين من خلال حديث البعض عن عدم وجود أزمة، ويوفر من قبل الدولة بـ27 جنيه. 
 

ووجه حديثة للمسؤولين عن أزمة السكر قائلاً: "أنت جاي تحرجيني في وقت الانتخابات، انت قاصد يعني،  مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من السكر ، لماذا تحدث الازمة الآن، ويرتفع سعر الكيلو لـ50 جنيه".
 

وأشار إلى أن الدولة لم تقصر ولديها مخزون من السكر يكفي حتى شهر أبريل المقبل، وهذا يعني أنه لا توجد مشكلة في توفير السكر، ولكن المشكلة في تسعير أو مشكلة مراقبة أسواق، أو عدم القدرة على ضبط الأسواق والسيطرة عليها.
 

 وأضاف: "ينفع أعمل أزمة في السكر اللي الناس بتعمل به كوباية الشاي، وأزمة سجائر في هذا التوقيت، هل هناك قصد لافتعال هذه الازمات، لدي استياء كبير من مراقبة الأسواق".

   
وفي سياق آخر ، قال  نشأت الديهي ، إن الاقتصاد المصري أصبح يحتل المرتبة الأولى على القارة الإفريقية وفقًا لتقرير لصندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرًا، ورغم ذلك لم يحتفي أحد بهذا الخبر ،  مشيرًا إلى أن اقتصاد أفريقيا يقدر بـ2.9 ترليون ، واقتصاد مصر  يقدر بـ398 مليار دولار.

نشأت الديهي الديهي السكر

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