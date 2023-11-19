بعد سيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية.."الديهي": حركة ملاحة البحر الأحمر خط أحمر.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دولة الإحتلال وصفت إعلان جماعة الحوثي باحتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الاحمر بخرق القانون الدولي، وهذا الأمر صحيح قولاً واحدًا، ولكن هل تذكرت دولة الاحتلال القانون الدولي الآن؟ ، ولماذا مذق الاحتلال القانون الدولي تحت الأحذية في قطاع غزة؟ أليس هناك قانون يمنع قتل الاطفال، يمنع جرائم الحرب ، ويمنع هدم المساجد والكنائس والمساجد والمستشفيات؟، ألا يوجد قانون دولي يمنع الحرمان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني؟.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاحد، أن العبث في حركة ملاحة البحر الاحمر خط احمر للأمن القومي المصري والعربي، معقبًا: "اللي عايز يحارب إسرائيل يروح هناك ، لأن العبث سيرفع من تكلفة المرور والعبور والتأمين على النقل البحري، لأن المنطقة أصبحت مستهدفة".



ولفت إلى أن مصر تمتلك قوات بحرية تحتل المرتبة السادسة عالميًا والأفضل في الشرق الأوسط وهي قادرة على تأمين الحدود المصرية البحرية ، معقبًا: "مصر تعمل وسط حدود مشتعلة من كل مكان".

وفي سياق آخر ، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حماس لديها عدة مئات من الأسرى الإسرائيليين، ورغم الحرب التي تشن على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، فلم تنجح في تحرير أسير واحد، فكشف أنتصر الاحتلال مثلما يدعي.



وأوضح أن الاحتلال نجح فقط في تدمير المستشفيات وقتل الاطفال، لأنهم جبناء، مشيرًا إلى أن كتائب الاقسام قاموا باعداد معرض للأسلحة التي سيطرت عليها من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا شيء فاضح للاحتلال، مشيرًا إلى ان حركة حماس قامت بتدمير الكثير من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية من النقطة صفر.



وأشار إلى أن خسائر الاحتلال الإسرائيلي من الحرب لا تعدى ولا تحصى ، مشيرًا إلى ان المقاومة تحارب ولا تخشى الموت ، معقبًا: "المقاومة مش فارق معاها، لأنها عناصر المقاومة لا تريد إلا النصر أو الشهادة ".



وأضاف أن هناك مقبرة إسرائيلية استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 50 قتيلاً إسرائيليًا، وفقًا للصحف الإسرائيلية، مشيرًا إلى ان هناك جنازة إسرائيلية تحدث كل ساعة ونصف، وهذا يعني أن خسائر الاحتلال أكبر مما هو معلن.