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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: الطرح المصري بإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح ليس من فراغ

مصر و فلسطين
مصر و فلسطين

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على ضرورة إيجاد مسار مختلف من أجل حل القضية الفلسطينية، بدلا من الدخول إلى مفاوضات لا تنتهي بدون الوصول إلى حل، وطرح فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.


وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن جماعة الإخوان الإرهابية  أتهمت مصر بتبي الرؤية الإسرائيلية في حل القضية الفلسطينية، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي رفض الطرح المصري لحل الأزمة، لأن هذا من شأنه أن يُعيد حركة حماس مرة أخرى.


وأشار إلى أن دولة الاحتلال عام 1993 كانت توافق على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ، حيث وقعت دولة الاحتلال مع منظمة التحرير اتفاقية أوسلو التي نصت على إعداد دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهذا دليل على أن الطرح المصري لم يأتي من فراغ ، ومبني على المواقف الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات.


 ولفت إلى أن مصر نجحت في إعداد هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس لمدة أربع أيام، واعداد صفقة لتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا الآن لتمديد الهدنة مرة أخرى، مضيفًا أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهى من الناحية السياسية، وتل أبيب تعاني من مصيبة اقتصادية، وهناك أزمات ستؤدي إلى طحن اليمين الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يظهر اليمن الوسط في دولة الاحتلال خلال الفترة المقبلة.

 

استكمال المشروع الوطني المصري


وفي سياق  آخر، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن استمرار الرئيس هو الضمانة الوحيدة لاستكمال المشروع الوطني المصري، وايضاً  هو الضمانة لإقامة الدولة فلسطينية، مشير حزب مستقبل وطن قام بتنظيم عدة مؤتمرات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحضر هذه المؤتمرات آلاف من المواطنين.


 وشدد على أن الرئيس السيسي يعمل بإخلاص وشرف وتجرد، مشيرًا إلى أنه  يحترم كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية، ولكنه ليس حياديًا في تأييده للرئيس السيسي، لأننا نعيش  في فترة من يمارس فيها الحياد خائن.

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