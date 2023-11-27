أبو سليم الليبي: نحن قادمون في المنافسات الإفريقية وزيزو كان أخطر لاعبي الزمالك

قال معتصم بوشناف كابتن فريق أبو سليم الليبي، الزمالك فريق كبير وله اسمه وقدره، لكننا حاولنا أن نظهر بشكل جيد ونقول أن فريق أبو سليم قادم في المنافسات الإفريقية.

وأضاف معتصم بوشناف كابتن فريق أبو سليم الليبي لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي عبر القناة الأولى:" بعد استقبال الهدف من الزمالك حاولنا تعديل النتيجة عن طريق الخروج من الدفاع للهجوم".

وأوضح كابتن فريق أبو سليم الليبي، انهم سعداء بالروح الرياضية التي خرجت بها المباراة، وكان هناك الكثير من الحوارات الجانبية الجيدة بين لاعبي الفريقين خلال اللقاء.

وتابع بوشناف “ ليس غريبا على جمهور الزمالك ظهورهم بشكل رائع في المباراة، ونحيي جماهير الزمالك ولاعبيهم على الروح الرياضية في اللقاء ”.



وأكد بوشناف، أن أحمد سيد زيزو كان أخطر لاعبي الزمالك في المباراة وتحركاته كانت جيدة وهو لاعب كبير.