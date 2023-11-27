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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب مخبز يشرع في إنهاء حياة عامل بـ سوهاج

صدى البلد

أصيب عامل في منتصف العشرينات من العُمر، بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليُسرى، على يدي صاحب مخبز، حيث انهال عليه بسـ..ـلاح أبيضًا أثناء تواجدهما بمنزل الجاني، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليُسرى على يدي أربعيني.

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وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو "محمد ع.ع- 23 سنة- عامل بمحل خاص- ويقيم دائرة المركز"، وأفاد والده المدعو "علي ع.ع.م- 45 سنة- صاحب محل قطع غيار سيارات- ويقيم بذات الناحية"، باتهام المدعو (احمد ع.م.م- 41 سنة- صاحب مخبز- ويقيم دائرة المركز).

بالتعدي على نجله المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته؛ ما أدى إلى إصابته المنوه عنها، أثناء تواجدهما بمحل إقامة المتهم على إثر مشادة كلامية بينهما، وعلى الفور تم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة بالواقعة بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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