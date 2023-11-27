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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لعبة حلوة.. تامر أمين يعلق على توديع الرهائن الإسرائيلية لـ حماس| فيديو

صدى البلد

علق الإعلامي تامر أمين، على معاملة الأسرى و الرهائن الإسرائيليين، من قبل حركة حماس، قائلا: " حسن معاملة الرهائن الإسرائيليين لعبة حلوة من حماس و واضح أنها كانت تعليمات منذ اليوم الأول".

 

وأوضح تامر أمين، خلال تقديمه برنامج أخر النهار المذاع على شاشة النهار، أن الطبيعي أن يكون الأسرى الذي تم الإفراج عنهم منهارين أو يبكون نتيجة مدة الأسر، و لكن ما ظهر كان عكس ذلك تماما، معلقا: "لقيناهم أشكال مبتهجة مش ضالة، و تقوم بتوديع حماس و كأنهم هيجوا السنة الجاية يقضوا يومين عشان القاعدة عجبتهم".

احسنوا معاملة أسراكم

وأضاف، أن كل مشاهد الأسرى توضح أن باقي الرهائن و الأسرى يودعون محتجزيهم بحماس، مؤكدا أن كل الرهائن الإسرائيلية خارجين بأفضل صحة و شكلهم لم يتعرضوا لتعذيب أو ضرب وإهانة، لافتا إلى أن ذلك بالتأكيد تعليمات و أوامر من قادة حماس منذ اليوم الأول، و يتعاملون بمبدأ: "أحسنوا معاملة أسراكم، لا تسيئوا معاملتهم او تقوموا بتعذيبهم". 
 

تامر امين الأسرى الرهائن الإسرائيليين حماس قادة حماس

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