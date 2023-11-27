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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نتنياهو ركب دماغه..سمير غطاس: إسرائيل استخدمت 90% من القذائف الموجهة بالأقمار الصناعية

صدى البلد

قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل صرحت بالبداية أن عدد الرهائن 53 ثم ارتفع إلى 130 حتى وصل الأن إلى حوالي 230، موضحا أن نتنياهو قال إن أهداف هذه الحرب هو القضاء على حركة حماس والمقاومة و تغيير الوضع الراهن في قطاع غزة جذريا، ثم تحرير الرهائن، و سيستخدم القوى والضغط العسكري لتحقيق ذلك.

وأضاف سمير غطاس خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» تقديم الإعلامي تامر أمين، أن نتنياهو (ركب دماغه و قرر المضي قدما في حملته العسكرية)، منوها إلى أن نيو يورك تايمز نشرت تقرير تقول فيه أن إسرائيل استخدمت 90% من القذائف الموجهة بالأقمار الصناعية، وقنابلها تزن 2000 رطل، و نتيجة هذا الاستخدام الوحشي تم هدم من 60 إلى 70% من أحياء قطاع غزة. 

لم يعثر على شيء بدار الشفاء

ولفت، إلى أنه بعد دخول نتنياهو إلى دار الشفاء وسيطرته على جميع أجزائها، لم يتمخض شيء عن هذه الحملة، وكل ما وجده هو نفق أخره بوابة حديدية، واستمر باقتحام عدة مستشفيات أخرى بهدف عثوره على رهائن حركة حماس و لكن لم يأت بأي جدوى.

وتابع، أن الأن اختلفت الرواية  أغلب الرهائن موجودين بالجنوب، و أن القيادة الفلسطينية وقيادة المقاومة موجودين في خان يونس. 

سمير غطاس إسرائيل نتنياهو حركة حماس قطاع غزة دار الشفاء

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