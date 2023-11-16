سمير غطاس يكشف تفاصيل مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

كشف الدكتور سمير غطاس، خبير استراتيجي، عن أن الضفة الغربية أصبح بها أكثر من 178 مستوطنة إسرائيلية صهيونية يسكنها أكثر من نصف مليون إسرائيلي يهودي، ويعملون في قطاع غزة على التهجير واقتلاع الأرض من المواطنين الأصليين.

سمير غطاس يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "غطاس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل ترى أن الفرصة سانحة مرة أخرى في الوقت الحالي من أجل تنفيذ مشروع بيور أيلاند، بعد تدمير قطاع غزة يتم العمل على تهجير الفلسطينيين.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن قطاع غزة أصبح مكانا غير قابل للحياة، وتم إزالة مربعات سكنية بالكامل بقنابل هي الأكبر في العالم، وتم دفع المواطنين إلى جنوب قطاع غزة على المحافظتين الحدوديتين من خلال خان يونس، ورفح الفلسطينية.

واستكمل، أن إسرائيل قامت بقصف معبر رفح الفلسطيني 4 مرات لمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أن معبر رفح المصري مفتوحا ولا يزال مفتوحا، ولكن إسرائيل لكي تمرر مشروع التهجير قامت بقصف المعبر من الجانب الفلسطيني 4 مرات، لافتا إلى أن معبر رفح هو لدخول الأفراد ولكن لحالات استثنائية يتم استخدامه في دخول المساعدات.

ولفت إلى أن نتنياهو كان يعمل على الضغط على الفلسطينيين تجاه معبر رفح الفلسطيني لكي يتم الضغط على مصر إما أن يتم الفتح لهم للدخول لمصر أو تركهم ليموتوا ألا أن مصر وقفت بشدة أمام هذا المخطط، رفضا لتصفية القضية الفلسطينية وتحقيق المخطط.