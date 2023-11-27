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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحيل طارق عبد العزيز يصدم الجميع.. الحزن يخيم على صفحات التواصل الاجتماعي.. وأصدقاؤه يصبهم الذهول

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حالة من الحزن الشديد سيطرت على صفحات التواصل الاجتماعي عقب الاعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد اثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفور اعلان الخبر وتحولت صفحات موقع  الفيس بوك وانستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقائه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.

ومن الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديق عمره الفنان خالد الصاوي الذى كتب: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس..


فيما كتب المخرج عمرو عرفة : ‏كان بيصور آخر شوت له الساعة ٤ عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه و خرج من الشوط قعد علي الكرسي ورا الكاميرا و فاجأ الكل و انتقل الي الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا .. الله يرحمه

 

أما نبيل الحلفاوي كتب: كان حضوره مريحا يشع طيبة وسلاما رحم الله الفنان طارق عبد العزيز وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه والأسرة الفنية". 

 

كما حرص السقا على نعي صديقه الراحل قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا طيب".

 

كما كتبت اسعاد يونس على صفحتها الرسمية بوست تنعي فيه الفنان الراحل قائلة: سبحان العلي العظيم، طول الليل بشوفلك شغل وعايزه أكلمك النهارده، في أمان الله يا طارق، من سكان الجنة بإذن الرحمن".

 

وحرصت من فضالى على المشاركة فى دفتر عزاء طارق عبد العزيز قائلة: لا حول ولا قوه إلا بالله البقاء لله في الفنان الخلوق طارق  عبد العزيز في الجنه و نعمها يا غالي”.

 

وكتب خالد جلال:العزيز الغالي صديق العمر طارق عبد العزيز في ذمة الله .. الحزن عميق يا طارق …. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا صديقي  الطيب" .

 

أما محمد هنيدي كتب: :"الأخ والسند وصديق العمر ، ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا ، وربنا يصبرنا على فراقك ، اللهم ارحمه رحمة تسع السماوات والأرض ، اللهم اجعل قبره فى نور دائم لاينقطع واجعله فى جنتك آمنا مطمئنًا يارب العالمين".

وفاه الفنان طارق عبد العزيز الفنان طارق عبد العزيز خالد الصاوي عمرو عرفة نبيل الحلفاوي

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