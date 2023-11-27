محمد سلام ينعي طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعى الفنان محمد سلام عبر حسابه على فيسبوك، زميله الفنان الراحل طارق عبد العزيز.

وكتب عبر فيسبوك: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))الله يرحمك يا استاذنا و يغفرلك و يسكنك فسيح جناته".

وتوفى الفنان طارق عبد العزيز، حيث يصادف اليوم 26 نوفمبر وهو نفس موعد وفاة الفنان الراحل عامر منيب.

حضر عدد من الفنانين لمستشفى زايد التخصصي لإلقاء نظرة الوداع على الفنان طارق عبد العزيز والذي وافته المنية.

وحضر كل من الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.