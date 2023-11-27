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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلفا لأنشيلوتي.. زيدان مرشح لتدريب ريال مدريد لولاية ثالثة

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مرشح بقوة للعودة للمرة الثالثة لتولي تدريب ريال مدريد مجددا، بعد أن دربه مرتين من قبل، كما لعب له لسنوات طويلة، وذلك خلفا لكارلو أنشيلوتي.

ويعد زيدان أحد أنجح المدربين في تاريخ مدريد، وقالت صحيفة "أس" إن مسؤولي ريال مدريد يرحبون بعودة زيدان في أي وقت وبدون النظر إلى المرات التي يغادر فيها، كون العلاقة خاصة بينه وبين النادي.

لكن التوقعات تضع أيضا ابن النادي تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الألماني حاليا، والذي يحقق معه نتائج ملفتة، وبات أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي، بدلا للإيطالي أنشيلوتي المرشح بقوة للانتقال إلى تدريب المنتخب البرازيلي الصيف المقبل.

الفرنسي زين الدين زيدان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ريال مدريد أنشيلوتي تشابي ألونسو

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