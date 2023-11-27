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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

200 مليون يورو سعر محمد صلاح.. ليفربول يحدد بديل الملك المصري

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وذلك لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح، والذي ارتبط بشدة الصيف الماضي بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في صفقة قياسية تتعدى 200 مليون يورو.

 

والحديث عن الألماني لوري سانيه، الذي سبق له التألق في مواسم سابقة مع مان سيتي الإنجليزي، وتعتبر الصفقة المرتقبة غريبة، إذ تختلف مراكز محمد صلاح كصانع ألعاب ولاعب جناح واحيانا بدور مهاجم صريح، مع سانيه الذي غالبا ما يتنقل بين كونه ظهير أيسر إلى اللعب على الأجنحة، ويختلف بشكل كبير عن محمد صلاح في المهام على أرض الملعب.

 

ولم يكن من باب الصدفة أن تصف صحيفة "ميرور" الانجليزي سانيه بـ"نصف جناح" نظرا للأدوار الدفاعية التي تعتبر أساسية أيضا في طريقة لعبه ومركزه. يضاف إلى هذا أن سانيه بات متقدما في السن، وليفربول يراهن على اللاعبين الشباب، إلى جانب شخصية سانيه الذي عادة ما يدخل في مشاحنات وجدال سواء مع الأجهزة الفنية أو زملائه في الفريق، كما حصل بينه وبين السنغالي ساديو مانيه لاعب البايرن السابق في الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة أن لديها مصادر تؤكد أن الاهتمام بمحمد صلاح من قبل الاتحاد السعودي ما يزال مستمرا، وهناك سعي جدي للغاية للتعاقد معه سواء في الانتقالات الشتوية المقبلة، أو بنهاية الموسم الجاري، ما يجعل ليفربول يفكر مليا في إيجاد البديل المناسب.

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