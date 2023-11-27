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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول المساعدات كان له دور في دعم قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبر عاجل يفيد أن مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن دخول المساعدات كان له دور في دعم قطاع غزة خاصة في مناطق الشمال.

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تسلمت قائمة من 11 اسما للإفراج عنهم في الدفعة الرابعة من الهدنة.

وقال مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط السفير برتران بيزانسنو، إن هناك الكثير من الأسئلة حول السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط، لذا علينا البداية من 7 أكتوبر، حيث شعر الرئيس ماكرون مثل كل العالم بالصدمة، ولذلك كان يجب أن يذهب في اليوم التالي لإسرائيل لتقديم التعازي كما حدث في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

 

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبد الرحيم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس قدم اقتراحا واجه الكثير من الاعتراضات التي لها وجاهتها، وهو تشكيل تحالف دولي ضد حماس مثل التحالف الدولي ضد داعش، ثم تراجع عن الاقتراح ودعا إلى مؤتمر إنساني في فرنسا.
 

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