بروفة اصطفاف لـ290 معدة ضمن سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافى بتفقد بروفة اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية والجهات الخدمية من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية بمدينة أسوان الجديدة استعدادا للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكوارث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

اصطفاف

وبإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات ، والمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة هانى محمد عبدالوهاب ، وعضوية السيد سباعى ، والمهندس ريمون راجح.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإصطفاف وصلت إلى 290 معدة وسيارة منها 147 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان ، وأيضاً 62 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، فضلاً عن 8 سيارات إسعاف.

وأكد ياسر عبد الشافي على أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر ، مع إقامة ورشة صيانة دائمة ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة .

جهود

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.