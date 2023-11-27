إسرائيل تنتظر رد حـماس لتمديد الهدنة يوما إضافيا مقابل إطلاق 10 محتجزين

قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين ، ان إسرائيل تنتظر رد حـماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

وكان قد قال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.

وقال المصدر إن شروط التمديد تظل دون تغيير عن الاتفاق الأصلي، مما يعني أن حماس بحاجة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين مقابل كل يوم إضافي من توقف القتال.

وتوصلت إسرائيل وحماس، إلى اتفاق، الأسبوع الماضي؛ لوقف القتال لمدة أربعة أيام، وإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا محتجزين كرهائن في غزة.