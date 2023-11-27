عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنمية النشء بأسوان تختتم الشهر الأول للموسم الثانى للرواق الأزهري

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

اختتمت جلسات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف (الجامع الأزهر) والذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء ، الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان إدارة تنمية النشء والمنفذ بمركز الخطارة بإدارة شباب أسوان.

وحاضر بالندوة فضيلة الشيخ محمد احمد فؤاد الواعظ بمنطقة الواعظ بدراو   بعنوان الندوة "الاخوة في الدين"  حيث ينفذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثانية للعام الثانى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ داخل مراكز الشباب.

مجلس جامعة أسوان يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

بعد شكوى أهالي المحمودية.. السكرتير العام لمحافظة أسوان تتفقد المنطقة

 بروتوكول 

وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الامثل ، وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة وتصحيحها. 

الجدير بالذكر بأنه سيتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى المحافظة بخمس إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والازهر الشريف. 

أيد بايد لمستقبل وطن..تفاصيل لقاء محافظ أسوان ورئيس البنك الزراعى المصرى

مجمع إعلام أسوان ينظم ندوة عن الإشراف القضائي وأهميته في العملية الانتخابية

أنشطة 

ويأتى تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة،  اللواء الوزير اشرف عطية محافظ أسوان ، ةبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومتابعة ناصر سليم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة باسوان ، وبإشراف أفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب، وأشرف على متابعة تنفيذ البرنامج محمد البدري كمال مدير إدارة تنمية النشء. 

وكانت قد قامت الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بتسليم الشهادات للدارسين وفاعليات اليوم الختامي لبرنامج تدريبى لصقل مهارات مدربى ومنسقى مراكز تدريب اللياقة البدنية (النسور) لمحافظات الوجة القبلي بأسوان. 

والجدير بالذكر بأن الهدف من البرنامج التدريبى إلى تطوير المهارات والمعرفة لدى المدربين بتقنيات التدريب بما يضمن  توجيه الدعم المهني للأفراد في ممارسةالرياضة وتحقيق اللياقة البدنية بالشكل  الأمثل، وأيضاً تحفيز الأفراد وتقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح الشخصي والرياضي.

ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة ورئيس الأدارة المركزية للاداء الرياضي.

ويأتى ذلك بمتابعة ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان وإشراف سعد خليفة وكيل المديرية لشؤون الرياضة، وعزت علي مدير إدارة الرياضة . 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

موضوعات متعلقة

بعد شكوى أهالي المحمودية.. السكرتير العام لمحافظة أسوان تتفقد المنطقة

ترشيحاتنا

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام البيض.. الإفتاء تجيب

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر | شاهد

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-11-2023 |فيديو

قوات الاحتلال تعتقل 5 شباب من نابلس

تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 27-11-2023 |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

أرخص رحلة حج في مصر| المواعيد وكيفية التقديم وكافة خدمات السفر والإقامة

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ