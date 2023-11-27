تنمية النشء بأسوان تختتم الشهر الأول للموسم الثانى للرواق الأزهري

اختتمت جلسات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف (الجامع الأزهر) والذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء ، الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان إدارة تنمية النشء والمنفذ بمركز الخطارة بإدارة شباب أسوان.

وحاضر بالندوة فضيلة الشيخ محمد احمد فؤاد الواعظ بمنطقة الواعظ بدراو بعنوان الندوة "الاخوة في الدين" حيث ينفذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثانية للعام الثانى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ داخل مراكز الشباب.

بروتوكول

وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الامثل ، وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة وتصحيحها.

الجدير بالذكر بأنه سيتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى المحافظة بخمس إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والازهر الشريف.

أنشطة

ويأتى تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، اللواء الوزير اشرف عطية محافظ أسوان ، ةبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومتابعة ناصر سليم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة باسوان ، وبإشراف أفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب، وأشرف على متابعة تنفيذ البرنامج محمد البدري كمال مدير إدارة تنمية النشء.

وكانت قد قامت الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بتسليم الشهادات للدارسين وفاعليات اليوم الختامي لبرنامج تدريبى لصقل مهارات مدربى ومنسقى مراكز تدريب اللياقة البدنية (النسور) لمحافظات الوجة القبلي بأسوان.

والجدير بالذكر بأن الهدف من البرنامج التدريبى إلى تطوير المهارات والمعرفة لدى المدربين بتقنيات التدريب بما يضمن توجيه الدعم المهني للأفراد في ممارسةالرياضة وتحقيق اللياقة البدنية بالشكل الأمثل، وأيضاً تحفيز الأفراد وتقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح الشخصي والرياضي.

ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة ورئيس الأدارة المركزية للاداء الرياضي.

ويأتى ذلك بمتابعة ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان وإشراف سعد خليفة وكيل المديرية لشؤون الرياضة، وعزت علي مدير إدارة الرياضة .