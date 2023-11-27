5 ديسمبر.. محمد هنيدي ضيف محمود سعد في "سولد أوت"

يحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في الحلقة المقبلة من برنامج "Sold Out".

وستقام الحلقة في مسرح باسيلي في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر القادم، في تمام الساعة ٨ مساءً.

بعد اللقاء، يقام حفل للفنان رامي صبري، حيث سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه المميزة للجمهور الحاضر.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمدحلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعدمع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بآخر، إذ تشهد كل حلقةمفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

نعى الفنان محمد هنيدى الفنان طارق عبد العزيز عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب محمد هنيدى :"الأخ والسند وصديق العمر ، ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا ، وربنا يصبرنا على فراقك ، اللهم ارحمهرحمة تسع السماوات والأرض ، اللهم اجعل قبره فى نور دائم لاينقطع واجعله فى جنتك آمنا مطمئنًا يارب العالمين".