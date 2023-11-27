حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة

استمراراً للقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح/ عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.



واستكمالاً لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.



نستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023



حزب حماة الوطن

- بمركز سمالوط بمحافظة المنيا قام حزب حماة الوطن بتنظيم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل التأكيد على الوقوف بجانب الدولة المصرية واستكمالا لمسيرة الانجازات.

- ‏من داخل قرية ابو الريش بمركز أسوان بمحافظة أسوان قام حزب حماة الوطن بعقد لقاءً جماهيرياً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي كما تم التأكيد على ضرورة المشاركة الايجابية و الفعاله.

- ‏قام حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح بتنظيم مؤتمر جماهيري حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والتأكيد علي ضرورة المشاركة الايجابية و الفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم.

- ‏عقد حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم بتنظيم مؤتمر جماهيري بمركز سنورس لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ‏نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمركز طامية.



حزب مستقبل وطن

- بحضور 20 ألف مواطن عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا شعبيا حاشدا بمحافظة الدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية و الفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم.



حزب الإصلاح والنهضة

- نظم حزب الاصلاح والنهضة ندوة توعوية بمحافظة الإسكندرية بمتطوعيه من اهالي منطقة رابعة الناصرية ضمن حملة مصر تختار الرئيس لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- ‏ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس قامت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة بعقد حملة توعوية للشباب في شوارع حلوان لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



حزب مصر القومي

- نظيم التيار الاصلاحي الحر مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.



حزب المصريين الأحرار

- بعنوان المشاركة الانتخابية واجب حتمي نظم حزب المصريين الأحرار ندوة توعوية لأبناء محافظة السويس للتأكيد على أهمية عملية التوعية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.



حزب مصر الحديثة

- بمشاركة المئات من أهالي السويس نظم حزب مصر الحديثه مؤتمرا حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي واستعراض انجازات الدولة خلال الفترة السابقة.

- ‏من محافظة المنيا نظم حزب مصر الحديثة مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ‏بديرب نجم بمحافظة الشرقية نظم حزب مصر الحديثة مؤتمره لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية و الفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم.

- نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بكفر الشيخ مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.



الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

- اتحاد نقابات عمال مصر ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك بنادي المقاولون العرب بالقاهره.



النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك تواصل مؤتمراً جماهيراً حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة البحيرة في الانتخابات الرئاسية القادمة.