محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة صلاحية السلع وإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لمتابعة صلاحية السلع وإزالة الإشغالات والتعديات استهدافا لتحقيق الانضباط حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

ونفذ حي ثان المنتزه حملة موسعة على الأسواق العشوائية والمحلات التجارية والكافيهات أسفرت عن تغريم المحلات المخالفة بقيمة 22 ألف جنيه كغرامات فورية وتحرير 6 محاضر عدم حمل العاملين شهادات صحية ومخالفة الاشتراطات الصحية و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و 4 محاضر عدم اتخاذ إجراءات الوقاية من الحريق و 4 محاضر أمن صناعي، و4 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت، و5 إنذارات بيئة ومحضرين لعدم وجود ترخيص و 7 إنذارات لمنشآت من قبل إدارة رخص المحلات لتوفيق أوضاعهم.. وقد تم إعدام كمية من الألبان والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، والتحفظ على 125 حالة إشغال متنوع.



وفي سياق متصل، قامت إدارة الرصد المكاني بالحي بإزالة أعمال على قطعتي أرض زراعية بمنطقة عزبة البرنس حيث تم إزالة حوائط على مساحة 220 مترا، كما تم إزالة حوائط على مساحة 130 مترا بعزبة الطاروطي بالظهير الريفي للحي.

