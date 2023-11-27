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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أبوسليم الليبى: مبارياتنا القادمة فى الجزائر وملعب الإياب أمام الزمالك لم يحسم

صدى البلد

 

قال شكرى الخطوى المدير  الفنى لفريق أبو سليم الليبى إن ملعب مباراة الزمالك فى لقاء الإياب فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لم يحسم بشكل نهائى مؤكداَ  فى ذات الوقت أن باقى اللقاءات ستقام فى الجزائر.

أضاف الخطوى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبدالغنى قناة الشمس فى حديثه عن احتمالية نقل مباراة الزمالك فى الإياب إلى القاهرة قائلا:" هذه أمور إدارية ليس لى دخل فيها،واحتمال خوض مباراة الإياب أمام الزمالك  فى القاهرة وارد ولم لا".

أكد مدرب أبو سليم الليبى أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وانتهت بخسارة بطل ليبيا بهدف نظيف.

وأوضح الخطوى أنه راضٍ عن أداء لاعبيه أمام واحد من أعظم الفرق فى القارة السمراء رغم الخسارة بهدف مشيراً إلى أنه سيسعى إلى تحسين النتائج فى الفترة المقبلة وحسم الصعود من دور المجموعات برفقة القلعة البيضاء.

أبو سليم الليبي الكونفدرالية الإفريقية الكابتن مجدي عبد الغني كأس الكونفدرالية الإفريقية كاس الكونفدرالية

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