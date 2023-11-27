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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 نصائح نبوية لمن يرى أحلاما سيئة في المنام.. داعية ينصح بها

صدى البلد

نصح الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الاسلامية بالأزهر ، الشخص الذي يقول إنه رأي في المنام شيئا سيئا، أو شيئا يقلقه، أو أي شيء يحدث لأولاده أو أن يقع من مكان عال، أو ان ثعابين تجري وراءه، فالنبي قال إنها ليست تضرك.

ونصح عبدالرازق، عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب، بعدة أمور، وهي:

 عليك ان تنام على الجنب الآخر فلو أنت نائم على الجنب الشمال عليك ان تنام على الجنب اليمين أو تغيير هيئة النوم.

عليك ان تدعو بدعاء" أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون، وأنبياء الله المرسلون، وعباد الله الصالحون، من شر رؤياي التي رأيت، ان تضرني في ديني ودنياي".

ونصح عضو اللجنة العليا للدعوة الشخص الذي يرى أي رؤيا غير مطمئنة عليك ان تفعل هذه الأمور، وعليك ان تداوم على قراءة هذا الدعاء
عليك ان تتعوذ من الشيطان الرجيم

عليك ان تتفل عن يسارك 3 مرات

عليك ان تمسك الرؤيا السيئة ولا ترويها لأحد

 لا تبحث عن تأويلها 

عليك ان تدعو بدعاء" أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون، وأنبياء الله المرسلون، وعباد الله الصالحون، من شر رؤياي التي رأيت، ان تضرني في ديني ودنياي. 

ونصح عضو اللجنة العليا للدعوة الشخص الذي يرى أي رؤيا غير مطمئنة عليك ان تفعل هذه الأمور، وعليك ان تداوم على قراءة هذا الدعاء.

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هل يجب ان تظهر نتيجة صلاة الاستخارة برؤيا في المنام 

هل لا بد أن تكون نتيجة الاستخارة رؤيا يراها المستخير في نومه؟ .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي السابق.

وقال مجدي عاشور إن الاستخارة أمر مستحب، وتكون في الأمور المباحة التي لك أن تفعلها أْو لا تفعلها، ومعناها أنك تترك الاختيار في أمورك لله تعالى الذي يعلم السِّرَّ وأَخْفَى.

وليس شرطًا أن تكون نتيجة الاستخارة رؤيا منامية فقط؛ بل أكبر علامتين بعد الاعتماد الكلي على الله تعالى هما : ( انشراح الصدر ) مع ( تيسير الأمر أو عدم تيسيره ) .. ولذلك قيل : (التيسير علامة الإِذْن ) .

 

بمعنى أنك بعد الاستخارة المتكررة إن وجدتَ راحةً في قلبك للفعل مثَلًا ورأيتَ أسبابه مُيَسَّرةً فلتتوكل على فعله مع الاستعانة بالله عليه، وإن وجدتَ عكس ذلك فلتنصرف عنه، وسيصرفه الله عنك بإذنه سبحانه.


كيفية صلاة الاستخارة
صلاة الاستخارة يصلي العبد ركعتين من غير الفريضة يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه ولفظه:

ولفت إلى أن الدعاء هو:« اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته فيقول مثلًا هذا السفر..) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (السفر أو الزواج) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به».

وأشار إلى أن أفضل وقت لها هو وقت الثلث الأخير من الليل أو قبل أن يخلد الإنسان إلى النوم، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يرى الشخص الذي استخار ربه رؤيا في المنام حتى يمضي في حاجته، فإن كانت خيرًا له فسييسرها الله تعالى له، وإن كانت غير ذلك فسيصرفها الله تعالى عنه ويصرفه عنها.

صلاة الاستخارة كيفية صلاة الاستخارة الأحلام المزعجة الدكتور رمضان عبد الرازق

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