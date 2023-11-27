نجم الزمالك السابق: الفريق حقق فوزًا صعبًا على أبو سليم ويحتاج تدعيمات

قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك الأسبق، إن الفوز الذي تحقق على أبو سليم الليبي، مهم للغاية، في ظل عدم تحقيق الانتصار خلال آخر 6 سنوات في أول مباراة بدور المجموعات، فضلًا عن المشاكل العديدة التي تحيط بالفريق.

وأضاف عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن العديد من الأمور أثرت سلبًا على آداء الزمالك سواء تغيير الجهاز الفني أو أزمات بعض اللاعبين.

وأوضح أن فريق أبو سليم كان يدافع بشراسة ومنظم للغاية على المستوى الدفاعي، في الوقت الذي كان يفتقد فيه الزمالك للحلول في ظل عدم وجود رأس حربة صريح.

وأشار إلى أن أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني بعد إجراء التبديلات وتغيير طريقة اللعب، على عكس الشوط الأول الذي احترم فيه الفريق بقيادة معتمد جمال، منافسه أبو سليم بشكل كبير للغاية.

وأضاف أن الزمالك يحتاج تدعيمات في كل خطوطه حال رفع إيقاف القيد، إلا أن الأهم هو التعاقد مع مع مهاجم ولاعب وسط ومدافع وحارس مرمى بشكل ضروري للغاية، في ظل معاناة الفريق من عجز في هذه المراكز.