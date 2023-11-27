فرنسا تحشد جيشها ووزاراتها لتقديم المساعدات إلى غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الاثنين، أن الجيش الفرنسي ووزارتا الصحة والخارجية يعملون سويا من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.

وكانت فرنسا أكدت في وقت سابق، أن بلادها تأمل باستمرار الهدنة في قطاع غزة حتى الإفراج عن "جميع الرهائن"

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس الأحد، إن بلادها تأمل باستمرار الهدنة في قطاع غزة حتى الإفراج عن "جميع الرهائن".

وأكدت كولونا لقناة “BFMTV” الفرنسية، أن باريس تطالب بالإفراج عن جميع رهائنها وجميع الرهائن، مضيفة أن "تمديد الهدنة لهذا الغرض سيكون أمراً جيداً، مفيداً وضرورياً".

وأعربت عن أملها الكبير في الإفراج عن رهائن فرنسيين.