الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

تعمل السلطات الهندية على إيجاد طرق جديدة لفك حصار 41 عاملًا هنديًا عالقين داخل نفق في ولاية أوتاراخاند بعدما تسبب عطل آلة الحفر يوم الجمعة الماضي في تأخير خطة الإنقاذ الرئيسية الموضوعة.

كانت تعتمد هذه الخطة على محاولة رجال الإنقاذ الحفر بين الصخور بشكل أفقي من أجل السماح للعمال بالزحف من خلالها لكن آلة الحفر تعطلت بعد أن علقت بقطع معدنية اختلطت بالحطام. وهو الأمر الذي دفع إلى إزالة ألة الحفر بالكامل صباح اليوم الاثنين. وفقًا لموقع BBC الإخباري.

استخدام آلة حفر لحفر ثقب رأسي في النفق المنهار

الحفر العمودي

بدأ رجال الإنقاذ بعد ذلك في الحفر عموديًا في النفق لشق طريق بديل للرجال المحاصرين. كما يقول المسؤولون إنهم يستكشفون أيضًا تقنيات أخرى، بما في ذلك الحفر اليدوي، للوصول إليهم بشكل أسرع.

ووفقا للخطة، سيحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى العمال من أعلى التل في سيلكيارا بمنطقة أوتاراكاشي، حيث يتم بناء النفق تحته.

كما سيتعين على رجال الإنقاذ الحفر لمسافة 86 مترًا (282 قدمًا) للأسفل للوصول إلى العمال، وهو ما يقرب من ضعف مسافة المسار الأفقي (46.6 مترًا).

أفراد الجيش الهندي يساعدون في جهود الإنقاذ

100 ساعة من الحفر

وبحلول صباح اليوم الاثنين، تمكنت السلطات من حفر 31 مترًا في النفق. وقال محمود أحمد، المسؤول الكبير في الشركة الوطنية لتطوير الطرق السريعة والبنية التحتية، التي تقود عمليات الإنقاذ، إنه يمكن استكمال عمليات الإنقاذ بالوتيرة المحددة خلال 100 ساعة أخرى "إذا لم تعترضنا أي عقبة أخرى".

وإذا تمت العملية بسلاسة، فسيتم سحب العمال في دلاء من خلال الفتحة العمودية، بحسب صحيفة "ذا هندو".

ويقول المسؤولون إن سوء الأحوال الجوية، مع اقتراب العواصف الرعدية واحتمال تساقط الثلوج في منطقة الهيمالايا، قد يؤدي إلى تعقيد العملية، لكنهم يضيفون أنهم مستعدون للتعامل مع الوضع.

ومازال العمال الهنود عالقين داخل النفق منذ 14 يوم بعدما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء منه. وتعد عملية إنقاذهم صعبة للغاية بسبب وجود الصخور المتساقطة والتربة الرخوة والمعادن داخل النفق.