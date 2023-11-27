عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

الهند| طرق جديدة
الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41عامل حوصروا منذ 14يوم في نفق منهار

تعمل السلطات الهندية على إيجاد طرق جديدة لفك حصار 41 عاملًا هنديًا عالقين داخل نفق في ولاية أوتاراخاند بعدما تسبب عطل آلة الحفر يوم الجمعة الماضي في تأخير خطة الإنقاذ الرئيسية الموضوعة.

كانت تعتمد هذه الخطة على محاولة رجال الإنقاذ الحفر بين الصخور بشكل أفقي من أجل السماح للعمال بالزحف من خلالها لكن آلة الحفر تعطلت بعد أن علقت بقطع معدنية اختلطت بالحطام. وهو الأمر الذي دفع إلى إزالة ألة الحفر بالكامل صباح اليوم الاثنين. وفقًا لموقع BBC الإخباري.

استخدام آلة حفر لحفر ثقب رأسي في النفق المنهار

الحفر العمودي

بدأ رجال الإنقاذ بعد ذلك في الحفر عموديًا في النفق لشق طريق بديل للرجال المحاصرين. كما يقول المسؤولون إنهم يستكشفون أيضًا تقنيات أخرى، بما في ذلك الحفر اليدوي، للوصول إليهم بشكل أسرع.

ووفقا للخطة، سيحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى العمال من أعلى التل في سيلكيارا بمنطقة أوتاراكاشي، حيث يتم بناء النفق تحته. 

كما سيتعين على رجال الإنقاذ الحفر لمسافة 86 مترًا (282 قدمًا) للأسفل للوصول إلى العمال، وهو ما يقرب من ضعف مسافة المسار الأفقي (46.6 مترًا).

أفراد الجيش الهندي يساعدون في جهود الإنقاذ

100 ساعة من الحفر

وبحلول صباح اليوم الاثنين، تمكنت السلطات من حفر 31 مترًا في النفق. وقال محمود أحمد، المسؤول الكبير في الشركة الوطنية لتطوير الطرق السريعة والبنية التحتية، التي تقود عمليات الإنقاذ، إنه يمكن استكمال عمليات الإنقاذ بالوتيرة المحددة خلال 100 ساعة أخرى "إذا لم تعترضنا أي عقبة أخرى".

وإذا تمت العملية بسلاسة، فسيتم سحب العمال في دلاء من خلال الفتحة العمودية، بحسب صحيفة "ذا هندو". 

ويقول المسؤولون إن سوء الأحوال الجوية، مع اقتراب العواصف الرعدية واحتمال تساقط الثلوج في منطقة الهيمالايا، قد يؤدي إلى تعقيد العملية، لكنهم يضيفون أنهم مستعدون للتعامل مع الوضع.

ومازال العمال الهنود عالقين داخل النفق منذ 14 يوم بعدما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء منه. وتعد عملية إنقاذهم صعبة للغاية بسبب وجود الصخور المتساقطة والتربة الرخوة والمعادن داخل النفق.

الهند ولاية أوتاراخاند نفق 41 عامل ا هندي ا منطقة أوتاراكاشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

موضوعات متعلقة

ثعبان يدخل مخيم متسابق ببرنامج (أنا أحد المشاهير) .. والنتيجة غير متوقعة!

مغنية راب مغربية تعاني من مرض نفسي.. وهذا رد فعلها| تفاصيل

«جوهونا بوري» مجوهرات هندية صالحة للأكل.. تعرف عليها| صور

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

لوحة فرنسية تعود للقرن التاسع عشر تثير الجدل على TIKTOK.. ما الأمر؟

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

جزيرة فرنسية تعاني من نفاد مياه الشرب.. والسبب حذر منه العلماء كثيرًا

ترشيحاتنا

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز وصن دوانز على مهاجم أفريقي واعد.. تفاصيل

1219 كم و2.5 مليون دولار| خطوة مهمة للتنقيب عن الذهب في مصر.. شركة كندية تبحث عن كنوز الصحاري

تركيا تعلن مصرع 3 من جنودها في العراق

بملابس فورمال.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حماس: الإفراج عن جنود الاحتلال مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين

فلسطين: اقتراح وزير مالية الاحتلال تخصيص ميزانيات لتعزيز الاستعمار استهتار بالمواقف الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ