أحمد عيد عبد الملك: الزمالك يحتاج مدربا أجنبيا في أسرع وقت

طالب أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، إدارة نادي الزمالك بضرورة التحرك في ملف المدرب الجديد لتخطي دور المجموعات في الكونفدرالية، مؤكدا أن النادي بحاجة إلي 4 أو5 صفقات بعد فتح القيد لكي يستعيد الزمالك مستواه من جديد.



وكتب عبر منصة اكس تويتر سابقًا :"الزمالك لازم يشتغل علي ملف المدير الفني الأجنبي بسرعة علشان موضوع الصعود للأدوار التالية في الكونفدرالية منتهي المدرب يبقي موجود سريعاً علشان يشوف النواقص بتاعته.



‏وتابع : الزمالك محتاج صفقات فعلاً بعد فتح القيد مش اقل من ٤ او ٥ لاعيبة ومحتاج يجهز صف تاني يشيل الفرقة في المستقبل القريبفي ظل الازمة المالية

‏ومن شغلي في دوري المحترفين والدرجات الأدني شايف إن في لاعيبة فعلاً تستحق تبقي موجودة وأحسن من لاعيبة كتير في الدوري الممتاز وبتكلفة أقل وأعمار سنية صغيرة ومواهب بس محتاجة تركيز وعين تتابع كويس ومنروحش ورا التريند بس والكلام علي اي لاعب وخلاص !!

‏الزمالك محتاج شغل كتير والله والدنيا مش صعبة زي ما الناس متخيلة محتاجة شوية نظام بس ..