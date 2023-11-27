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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

روابط الجالية المصرية في قطر: حان وقت رد الجميل للسيسي في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

التقي الدكتور محمود حسين ،رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالعاصمة القطرية الدوحة ، بعدد كبير من أبناء الجالية المصرية ، للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت زيارة رئيس الاتحاد لدولة قطر اجتماع مع عدد من رموز روابط الجالية المصرية في قطر الداعمة بقوة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي منها رابطة المنطقة الصناعية والتي تضم تكتل وتجمع العمال من الجالية المصرية في المنطقة الصناعية وتشكل هذه الرابطة ما يزيد على ثلاثين الف مصري مقيم في المنطقة الصناعية ناقشة بعض متطلبات هذه الفئة.

كما عقد الدكتور محمود حسين ،اجتماعا مع رابطة النوبة بقطر وضم الاجتماع رموز من العائلات النوبية المقيمة في الدوحة والذين وجهوا الشكر للرئيس السيسي لما قدمه لأهل النوبة في الداخل والخارج.

وواصل رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج الاجتماعات المتتالية مع أعضاء المدارس المصرية أساتذة الجامعات المصريين في بعض المؤسسات العلمية القطرية وتم خلال الاجتماع مناقشة انجازات الرئيس في ملف التعليم ومناقشة كيفية دعم المدارس المصرية في الدوحة.

وأكد الدكتور محمود حسين ، خلال كلمته أمام أبناء الجالية المصرية في قطر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، هو الوحيد الذي اهتم بملف المصريين الخارج ، حيث كان الحديث قبل 2014 عن المصريين في الخارج ، أنهم مجرد رقم يتم ذكره في الموازنة من خلال تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار إلي أن سياسة الدولة تغيرت حاليا في التعامل مع المصريين بالخارج،وتم انشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم وحل مشاكلهم ، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن وتسهيلات التجنيد فضلا عن التمكين السياسي لهم من خلال تخصيص 8 مقاعد في البرلمان لهم .

وأشاد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، بالتنظيم الكبير للجالية المصرية بقطر مؤكدا أنها جالية منظمة جدا وتضم فئات مختلفة من عمال ورجال أعمال وسيدات ورياضيين .

وتابع: الجالية المصرية في دولة قطر ستكون مفاجأة وأيقونة الحشد الانتخابي في انتخابات الرئاسة.

من جانبه قال محمد شحاتة عضو مجلس ادارة شباب اتحاد المصريين بالخارج، أن الرئيس السيسي   اعطى اهتماماً غير مسبوق لملف المصريين بالخارج وان كافة المبادرات التي باتت حلماً عند كافة المغتربين المصريين اصبحت قيد الواقع والحقيقة.

وأضاف حان وقت رد الجميل  للرئيس السيسي الذي  تولى المسؤولية في ظروف قاسية وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة في التاريخ الحديث وأثبت نجاحاً في تعزيز مسار التنمية الشاملة في كافة المجالات وإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية الرائدة أمام العالم متابعا حان الوقت لاستكمال حلم الجمهورية الجديدة.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة المصريين بالخارج شباب المصريين بالخارج اتحاد شباب المصريين بالخارج السيسي

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