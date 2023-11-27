أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن موافقة فريق أبو سليم الليبي علي إقامة مباراة العودة أمام الفريق الأول كرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مصر.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أبو سليم الليبي يوافق على إقامة مباراة العودة أمام الزمالك في مصر مع تحمل الزمالك تكاليف إقامة الفريق".

كان مدرب أبو سليم الليبى شكري الخطوي أكد أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وانتهت بخسارة بطل ليبيا بهدف نظيف.

وأوضح الخطوى أنه راضٍ عن أداء لاعبيه أمام واحد من أعظم الفرق فى القارة السمراء رغم الخسارة بهدف، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى تحسين النتائج فى الفترة المقبلة وحسم الصعود من دور المجموعات برفقة القلعة البيضاء.