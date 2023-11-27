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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسليم عقود عمل لـ ذوي الهمم بالشركة السويسرية للملابس الجاهزة ببني سويف

صدى البلد

 

 

تفقد حسن شحاتة وزير العمل ،ود. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض في بني سويف، وذلك في إطار جولة الوزير داخل مواقع عمل وإنتاج بالمحافظة ،حيث حث الإدارة والعمال على العمل والحوار لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج ..وسلم الوزير خلال الجولة عقود عمل لذوي همم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .                                                   

    وشرح باسم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة للوزير نشاط الشركة ودورها في التنمية وتوفير فرص العمل ،وجهود الإدار في توفير بيئة عمل لائقة وصحية .
يشار إلى أن  مصنع  السويسرية للملابس القطنية ، يتم تصدير منتجاته من الـ"بنطلون" للخارج بنسبة 100% بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار سنويًا،وينتج 7 آلاف قطعة يوميًا بأيادي عمالة مصرية تصل إلى ما يقرب من 3000 عامل وعاملة معظمهم من أبناء بني سويف.

والمصنع تابع  لمجموعة شركات عرفة التي تمتلك مجمعا صناعيا بمدينة بنى سويف على مساحة 150 الف متر مربع يحتوي على 3 مصانع تم بناؤها علي 25% من مساحة الأرض الكلية وهى: الشركة السويسرية للملابس القطنية "منطقة حرة خاصة، متخصصة فى تصنيع و تصدير الملابس الكاجوال لارقى ماركات الازياء العالمية"، وشركة "كريستال فور ماكينك شيرتس" المتخصصة فى صناعة وتصدير القمصان عالية الجودة، ومن أهم عملائها Massimo Dutti و Ben Sherman و Brooks Brothers و TED Baker ، وArmani ، وCintus وغيرها، إلى جانب "شركة كاميجيت" للملابس الجاهزة التي تم انشاؤها كمشروع مشترك بين شركة العرفة و بيت الازياء العالمى Ermenegildo Zegna؛
ومجموعة شركات عرفة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار امريكي، وتضم نخبة من الكوادر فى مجالات الادارة والاستثمار وصناعة الغزل والنسيج، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لكبار المستثمرين، فضلاً عن دورها فى توفير 10 الاف فرصة عمل،في جميع فروعها..                                                            

     كما أن الشركة تلتزم بأعلي معايير الجودة للخامات المنتجة، وتوقيتات تسليم المنتجات إلي عملائها،حيث أن هناك قسما خاصا بالشركة لمراجعة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها لضمان جودتها .

وبحسب مجلس الإدارة  تفتخر الشركة  بتوظيف ما يقارب من نصف عمالة المجموعة من السيدات، وتوفر لهم حضانة بهيكل ادارى كامل لتعليم اطفال السيدات العاملات بالمصانع بشكل مجانى، كما توفر للعاملين كافة وسائل الرعاية، بما في ذلك المساهمة في توفير مجمع سكنى لعمال مصانع العاشر من رمضان بتجهيزات كاملة ومجمع ترفيهي.

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