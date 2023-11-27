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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية في 5 قرى بالغربية

تضامن الغربية
تضامن الغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية جمعية الاورمان فى تنظيم معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ب (59 قرى فى مركز قطور وهم قرى ابشواى الملق وعزبة البكرى ونشيل وبلتاج وسماتاى، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية. 

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وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، أسطوانات غاز ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات"، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .

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وأوضح  أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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