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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشوالي بينكّت على شيكابالا.. لقطة الأباتشي تثير سخرية المعلق التونسي.. ماذا فعل؟

عصام الشوالي
عصام الشوالي

أثار المعلق التونسي عصام الشوالي، غضب الزمالكاوية خلال تعليقه على مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.. فماذا قال؟

يذكر أن فريق أبو سليم الليبي حل ضيفاً على نظيره الزمالك، أمس الأحد، على أرضية ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

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نتيجة مباراة الزمالك وأبو سليم

نجح الزمالك في حسم اللقاء لصالحه والفوز على نظيره أبو سليم الليبى، أمس الأحد، فى الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك، الفوز بهدف دون رد حمل توقيع يوسف أوباما في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

يذكر أن هذا هو أول فوز يحققه الزمالك في افتتاح مبارياته بدور المجموعات منذ عام 2017 سواءً في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

ماذا فعل عصام الشوالي؟

سخر المعلق عصام السوالي، من تسديدة محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم وقائد الزمالك في مباراة الفريق ضد أبو سليم، التي ذهبت بعيدا عن المرمى.

وعلَّق الشوالي، على التسديدة التي سددها شيكابالا وخرجت أعلى مرمى فريق أبو سليم الليبي، دون أن تمثل خطورة، قائلا: «الكرة دي تطير فيها 16 عصفورة و35 حمامة يا شيكا».

أثارت جملة المعلق التونسي، غضب جمهور الزمالك، الذين هاجموه على ما قاله، واعتبروها سخرية غير مقبولة في حق نجم فريقهم، خاصة وأن لاعبي كرة القدم يهدرون الكرات طوال الوقت.

ترتيب مجموعة الزمالك

بهذا الفوز، حقق الزمالك أول 3 نقاط في البطولة، ليحتل المركز الثانى فى ترتيب مجموعته، بفارق الأهداف عن ساجرادا الأنجولى.

ويقع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب فرق أبو سليم الليبى، و سوار الغينى بالإضافة إلى ساجرادا الأنجولى.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء الجولة الأولى، كالآتي:

1- ساجرارد الأنجولى  3 نقاط بعد الفوز على سوار الغينى 2/0

2- الزمالك 3 نقاط بعد الفوز على أبو سليم 1/0

3- أبو سليم الليبى  بدون نقاط 

4- سوار الغينى  بدون نقاط

موعد مباراة الزمالك القادمة 

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها السابعة، مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك، المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

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