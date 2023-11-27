محمد صلاح: شيكابالا اتظلم في الزمالك| شاهد

قال محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، إن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، تعرض للظلم داخل القلعة البيضاء في بداية مشواره مع الفريق.

وأضاف صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن شيكابالا منذ أن كان صغيرًا تعرض للظلم ولم يظلم نفسه.

وأشار إلى أن شيكابالا لاعب موهوب بمعنى الكلمة، إلا أن هناك البعض من المدربين كانوا يجعلونه يشعر بأنهم يمنون عليه، خاصة وأنه عانى في بداية مسيرته.

وواصل تصريحاته «شيكابالا كان بييجي من الزمالك، وطبيعي هيبات في النادي ولو جاع هيكون محتاج يأكل، لكن بعض المدربين كانوا بيحسسوه إنهم بيمنوا عليه مش حقه».

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