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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: خدمات علاجية متميزة لجميع المترددين على منشٱتنا الصحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد  الدكتور " ايمن مختار" محافظ الدقهلية؛ اجتماعا مع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورؤساء القطاعات الصحية بمديرية الصحة بالمحافظة.

 ويأتي هذا اللقاء في اطار المتابعة المستمرة "لمحافظ الدقهلية" للوقوف علي سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية علي مستوي المحافظة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين والسعي الدائم لتذليل العقبات لدفع العمل بتلك المنشآت عملا علي راحة المواطنين وتناول "مختار" خلال الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالمنشآت الصحية من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة التابعة لقطاع الشئون الصحية.. 
وقال "مختار"ان هدفنا هو تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمرضي المترددين علي جميع روافد الخدمة الصحية علي مستوي المحافظة من خلال مديرية الشئون الصحية باشراف ومتابعة جميع السادة مسئولي القطاعات المختلفة بمديرية الصحة كل في مجال تخصصه وفريق العمل التابع له.. 
وأكد "مختار"علي حسن استقبال المرضى والمترددين وتعظيم الايجابيات في القطاع الصحي وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.. 
 

 ووجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية علي دعمه المستمر لمنظومة الخدمة الصحية بشكل عام بما يعود بالنفع علي أهلنا في الدقهلية 

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الصحة بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمستشفيات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة وكيل وزارة الصحة

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