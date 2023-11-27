ذكريات نهائي القرن.. أعاد الثقة الإفريقية للأهلي.. ورسخ العقدة للزمالك

في مثل هذا اليوم، يحتفل الأهلي وجماهيره بالذكرى الثالثة لفوزه في نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2020، المعروف بـ "نهائي القرن"، حينما تغلب على الزمالك 2-1 في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا وتشويقًا للجماهير.

سجَّل محمد مجدي "أفشة" هدف التتويج للأهلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة في 27 نوفمبر 2020.

ومنذ ذلك الحين، حقق الأهلي 8 ألقاب، بينما حقق الزمالك 3 ألقاب في الفترة نفسها، بما في ذلك الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة واحدة.

عقدة الزمالك مع دوري الأبطال

يعد آخر لقب أفريقي حققه نادي الزمالك عام 2002، ومنذ هذا التاريخ أي ما يقارب 22 عاما يغيب الفريق عن تحقيق اللقب القاري.

ومما يجعل جماهير الفارس الأبيض يشعرون بالحزن هو شعورهم بالاقتراب من تحقيق اللقب في مباراة نهائي القرن 2020، وبالفعل كان الزمالك هو الأكثر استحوذا في مباراة وكل التكهنات كانت تصب في خانة الزمالك خاصة لأنه كان يضم كوكبة من النجوم مثل بن شرقي وفرجاني ساسي وطارق حامد ومصطفي محمد والذين رحلوا بالتبعية واحدا تلو الآخر.

وبعد هذا اللقب استمرت عقدة الفارس الأبيض مع البطولة ليظل محتفظا بالمركز الثاني برصيد خمس بطولات خلف الأهلي الذي يملك 11 وحيث نجح المارد الأحمر في التتويج ببطولتين بعد نهائي القرن بينما يظل الزمالك يعاني في الحصول علي اللقب السادس.

التتويج بالكونفدرالية

ونجح الزمالك فى التتويج بالكونفدرالية عام 2019 تحت قيادة المدرب السويسري كريستان جروس لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب في النهائي على فريق نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح، ليكون النادى الثانى فى مصر الذى يتوج بالبطولة بعد النادى الأهلى.

ويأمل الزمالك في التتويج بالبطولة للمرة الثانية هذا العام حيث نجح بالأمس في الفوز بأولي مباراته علي حساب أبو سليم الليبي.