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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تفتيشية من محليات الغردقة تسجل عدة ملاحظات على فندقين سياحيين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بتكليف من اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، حملة للتفتيش والمرور على فندقين سياحيين، للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

وسجلت الحملة بعض الملاحظات بينها عدم استيفاء بعض اشتراطات الأمن الصناعي، وعدم وجود بعض الاشتراطات الصحية وتقديمها للمسؤولين لتلافيها، وعدم تقديم مايفيد استيفاء نسبة تشغيل ال 5 % عمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تقديم مايفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3%، وعدم تقديم ما يفيد تسليم نسخة عقد عمل لكل عامل.

نفذت الحملة بالتنسيق مع عضو من وزارة السياحة، والصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، والطب البيطري، والإيرادات، والبيئة، تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

اشتراطات الأمن الصناعى الإشتراطات الصحية السلامة والصحة المهنية الصحة المهنية

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