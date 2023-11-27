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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الإله السناني: مجموعة "طاش ما طاش" تتصدر المشهد الثقافي في السعودية

صدى البلد

قال الفنان السعودي عبد الإله السناني، في ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، إن دفعته من أبطال مسلسل "طاش ما طاش" وهو البداية الحقيقية في مشواره هم الذين يتصدرون المشهد الثقافي الحالي في المملكة.

وأشار عبد الإله السناني، إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش حاليا حراكا غير مسبوق في المنطقة، من خلال العمل الثقافي والفني وخاصة على مستوى المسرح.

واستطرد قائلا إن الرياض تقدم حاليا أطول مهرجان مسرحي يمتد على مدار ٦ أشهر، يشهد العديد من العروض المسرحية واكتشاف المواهب وتأهيلهم للعمل الاحترافي.


الجدير بالذكر أن عبدالإله السناني بدأ حبه للتمثيل في مسرح جامعة الملك سعود، وشارك في العديد من المسرحيات، وأول عمل مسرحي له هي مسرحية "الحل الأكيد "، وأول عمل تلفزيوني له كان "لا يحوشك حبروك "، وهو حاصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي للمهرجان العربي المقام في السودان، وعلى الجائزة التقديرية كمخرج في مهرجان مسرح الشباب التاسع لدول الخليج، وجائزة أفضل ممثل في المهرجان التلفزيوني المقام في أبو ظبي، وذلك عن دوره في مسلسل دعاة أبواب جهنم.

وتم تكريمه من قبل في المهرجان المسرحي في الكويت كفنان مسرحي، كما شارك في مهرجان دمشق المسرحي العاشر مسرحية عويس التاسع عشر  ، وشارك في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية الجراد، و بمسرحية البطيخ الأزرق، وشارك في مسرحية واقدساه لاتحاد المسرحيين العرب، وشارك في مهرجان مسرح الطفل بمراكش – مسرحية وجبة سريعة، كما  شارك في المهرجان المسرحي للشباب لدول الخليج العربي -مسرحية السنبوك، وشارك في مهرجان المسرح العربي المقام بالخرطوم – مسرحية والناس نيام.

قدم الكثير من الأعمال المتنوعة ما بين المسرحية والمسلسلات التلفزيونية ومنها : طاش ما طاش، دانة على أبواب جهنم، القصر، أساطير شعبية،  عرب لندن، كلنا عيال قريا.، حكايات قصيرة ، العقد الفريد، وغيرها من الأعمال .

المملكة العربية السعودية شرم الشيخ للمسرح الشبابي شرم الشيخ للمسرح مسلسل طاش ما طاش مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

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